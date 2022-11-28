Safranbolu'da tarım eğitimleri devam ediyor

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KARABÜK (AA) - Safranbolu Belediyesi ve Safranbolu Halk Eğitimi Merkezi iş birliğinde yürütülen tarım eğitimleri sürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, belediyeye ait seralarda kışlık sebze üretimi ve ağaç bakımı alanlarında verilen kursların haftada iki güne çıkartıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Salı ve cumartesi günleri verilen kurslarda, Park ve Bahçeler Müdürlüğü sorumlusu Ziraat Mühendisi Pınar Alazoğlu Uslu tarafından bilgiler aktarılıyor. Soru-cevap ve uygulama şeklinde devam eden eğitimlerin uygulama alanında devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen kursiyerlerden Recep Cebeci, burada bilinçli tarımı öğrendiklerini, yanlış yapılan geleneksel tarımdan doğru tarıma geçiş yaptıklarını belirtti.

İlknur Balkaya ise eğitimde yeni şeyler öğrendiğini ve doğru bildiği yanlışları fark ettiğini kaydetti.





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