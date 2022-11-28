Karabük'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 5 kişiden 3'ü tutuklandı

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Yenice ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bağbaşı köyünde yaşanan evden hırsızlık olayı nedeniyle soruşturma başlattı.
Görgü tanıkları ve güvenlik kameralarından yola çıkan ekipler, tespit ettikleri 5 kişiyi gözaltına aldı, çalıntı olduğu tespit edilen bazı malzemelere el koydu.
Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartlarıyla salıverildi.