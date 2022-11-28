Karabük'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 5 kişiden 3'ü tutuklandı

Kuzey Kore'nin yeni lideri o mu olacak?

Vücuttaki tüm zehri atıyor! Bağırsakları çalıştırarak kabızlığı yok ediyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Yenice ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bağbaşı köyünde yaşanan evden hırsızlık olayı nedeniyle soruşturma başlattı.

Görgü tanıkları ve güvenlik kameralarından yola çıkan ekipler, tespit ettikleri 5 kişiyi gözaltına aldı, çalıntı olduğu tespit edilen bazı malzemelere el koydu.

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartlarıyla salıverildi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.