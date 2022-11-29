Karabük'te meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi yaralandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karabük'te meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi yaralandı

AA

Karabük'te meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi yaralandı

KARABÜK (AA) - Karabük'te meydana gelen iki ayrı trafik kazasında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

İl merkezinden Safranbolu ilçesinde giden Y.B.A idaresindeki 06 DDY 426 plakalı motosiklet, çevre yolu kenarında park halinde bulunan ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 78 AY 381 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisi ile metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü, yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Y.B.A'yı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Bu sırada otomobil sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. Polis ekiplerinin çalışması sonucu otomobil, olay yerine 2 kilometre uzaklıkta terk edilmiş halde bulundu.

Polis ekipleri, sürücünün yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan Aydınlıkevler Mahallesi'nde Yıldız Caddesi üzerinde ilerleyen N.A.G'nin kullandığı 78 AV 218 plakalı otomobil, Ş.G. yönetimindeki 78 SF 271 plakalı otomobille, ardından Ö.E.S. idaresindeki 78 BR 043 plakalı araçla çarpıştı.

Kazada, 78 AV 218 plakalı otomobilde bulunan E.B.D. yaralandı.

Yaralı, sağlık ekiplerince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karabük'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 5 kişiden 3'ü tutuklandı
YEREL HABERLER Karabük'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan ...
Karabük'te çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Karabük'te çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi
Safranbolu'da tarım eğitimleri devam ediyor
YEREL HABERLER Safranbolu'da tarım eğitimleri devam ediyor
"Karabük Demir Kartal" kulübü gözünü Süper Lig'e dikti
YEREL HABERLER "Karabük Demir Kartal" kulübü gözünü Süper Lig'e ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.