Karabük bir haftada 8 bin sporcu ağırladı

KARABÜK (AA) - Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, ildeki spor tesislerinde son bir haftada 8 bin sporcunun ağırlandığını bildirdi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, "Sporcu Kenti Karabük" sloganıyla şehrin spor ihtiyaçlarını karşılayıp, yenilikçi, özgüven sahibi ve ahlaklı sporcular yetiştirerek sporun her dalına katkı sağlamayı misyon edinen müdürlüğün, sporu 7'den 70'e herkesin yaşam tarzı haline getirmek için çalışmaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, "Spor turizmine önemli katkı sağlıyoruz. Son bir haftada tesislerimizde 8 bin sporcuyu ağırladık. Kaliteli ve milli sporcularımızın arttığını düşünürsek, tabanda iyi bir iyileşme söz konusu. Sadece sporcuların değil, vatandaşların da tesislerden aktif şekilde faydalandı. Bu tesislerin ilimize kattığı zenginlikler sadece performans sporcularının yetişmesiyle sınırlı değil, halkımız da faydalanıyor. Bu şekilde baktığımızda tesislerimizin sürekli kullanılması bizi mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

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