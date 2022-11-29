Karabük'te Bilim ve İnovasyon Merkezi inşaatında sona gelindi

KARABÜK (AA) - Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Batı Karadeniz Bölgesi'nin ilk ve tek Bilim ve İnovasyon Merkezi inşaatında sona yaklaşıldığını bildirdi.

Vergili, yaptığı açıklamada, merkezin yapımına çok önem verdiğini belirtti.



Batı Karadeniz Bölgesi'nin ilk ve tek Bilim ve İnovasyon Merkezi inşaatında sona yaklaştıklarını aktaran Vergili, "Öğrencilerimiz başta olmak üzere, toplumun tüm kesimlerinin faydalanabileceği merkezimiz, sadece kentimizdeki öğrencilerimize hizmet etmekle kalmayıp, bölgede ilk ve tek olması açısından şehir turizmini de canlandıracaktır." ifadelerini kullandı.

Merkezin, kentin turizm potansiyeline de katkı sunacağına değinen Vergili, şunları kaydetti:

"2021 yılının ağustos ayında temeli atılmıştı. Çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. İnşaatında son aşamaya geldiğimiz merkezin ihale bedeli 17 milyon 853 bin lira. Merkezimiz, 100 metrekare idari, 170 metrekare restoran, 60 metrekare konferans ve seminer salonu, 135 metrekare tematik bilim kafe, 45 metrekare bilim evi kafe, 50 metrekare hediyelik eşya reyonu, 114 metrekare fizik konsepti, 79 metrekare kimya konsepti, 79 metrekare biyoloji konsepti, 39 metrekare matematik konsepti, 29 metrekare coğrafya ve tarih konsepti, 154 metrekare göklerdeyim konsepti, 154 metrekare olay yeri inceleme konsepti, 114 metrekare yapay zeka laboratuvarı, 39 metrekare planetaryum ve 29 metrekare gelecek tarım uygulamaları konseptinden oluşuyor."





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