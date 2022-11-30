Karabük'ten kısa kısa

KARABÜK (AA) - Karabük Valisi Fuat Gürel, Halk Günü Toplantısında vatandaşları dinledi.

İstek ve önerilerin dile getirildiği, devlet ile vatandaşın buluşma noktası olan Halk Günü Toplantısı Vali Fuat Gürel başkanlığında gerçekleştirildi.

Vatandaşlarla tek tek görüşerek kendisine iletilen sorun, şikayet ve taleplerin çözümü için kurum ve kuruluş müdürlerine talimatlar veren Vali Gürel, "Devlet olarak bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Her türlü sorunlarınızda kapımız sizlere her zaman açık." diye konuştu.

Gürel, ayrıca kentteki bazı tekstil fabrikalarına ziyarette bulundu.

- Değirmencik köy yolu köprüsü yapımı sürüyor

İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, Safranbolu ilçesine bağlı Değirmencik köyünde yapımına başlanan köprü inşaatında incelemede bulundu.

Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Özgür Bülbül ve firma yetkililerinden bilgi alan Sözen, "İl Özel İdaremiz tarafından ihale ve sözleşmesi tamamlanarak yapım aşamasına başlanan Değirmencik köyü köprümüz 16 köyü ilgilendirmesi hasebiyle büyük bir önem arz ediyor. Bu nedenle firma çalışanları köprümüzün yapımını bir an önce tamamlamak adına yoğun bir çalışma yürütüyorlar. Bizler de çalışmaları yerinde inceleyerek takip ediyoruz. Köprümüzün yapımı tamamlandığında köylerimizde ulaşım açısından önemli ölçüde kolaylık sağlanacak." ifadelerini kullandı.

- Safranbolu'da yangın tatbikatı yapıldı

Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, kamu kurum ve kuruluşlarında tatbikat ve eğitimlere devam ediyor.

Safranbolu Devlet Hastanesi personelinin katılımıyla hastane bahçesinde gerçekleştirilen eğitimde olası yangında neler yapılması gerektiği, yangın çıkış nedenleri, yangının çıkmaması için yapılması gerekenler ve alınacak önlemler, itfaiyenin görevleri gibi konular hakkında bilgiler verildi.

İtfaiye Müdürlüğünün görevlerinden birisinin de yangına karşı yapılması gerekenleri anlatmak olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Elif Köse, "Bu konuda müdürlüğümüz belirli periyotlar halinde eğitimler vermeye devam ediyor." dedi.

İlçenin ahşap yapılarıyla ünlü olduğuna dikkati çeken Köse, "Safranbolu olarak çok daha dikkatli olmalıyız. Olası bir yangın çok daha hızlı yayılabiliyor. Hızlı bir şekilde müdahale etmeniz durumunda bile o güzelim yapı kullanılamaz hale gelebiliyor. Dileğimiz hiçbir zaman böyle bir durumda kalmamak." açıklamasında bulundu.



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