Karabük'ten kısa kısa

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karabük'ten kısa kısa

AA

Karabük'ten kısa kısa

KARABÜK (AA) - Karabük Valisi Fuat Gürel, Halk Günü Toplantısında vatandaşları dinledi.

İstek ve önerilerin dile getirildiği, devlet ile vatandaşın buluşma noktası olan Halk Günü Toplantısı Vali Fuat Gürel başkanlığında gerçekleştirildi.

Vatandaşlarla tek tek görüşerek kendisine iletilen sorun, şikayet ve taleplerin çözümü için kurum ve kuruluş müdürlerine talimatlar veren Vali Gürel, "Devlet olarak bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Her türlü sorunlarınızda kapımız sizlere her zaman açık." diye konuştu.

Gürel, ayrıca kentteki bazı tekstil fabrikalarına ziyarette bulundu.

- Değirmencik köy yolu köprüsü yapımı sürüyor

İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, Safranbolu ilçesine bağlı Değirmencik köyünde yapımına başlanan köprü inşaatında incelemede bulundu.

Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Özgür Bülbül ve firma yetkililerinden bilgi alan Sözen, "İl Özel İdaremiz tarafından ihale ve sözleşmesi tamamlanarak yapım aşamasına başlanan Değirmencik köyü köprümüz 16 köyü ilgilendirmesi hasebiyle büyük bir önem arz ediyor. Bu nedenle firma çalışanları köprümüzün yapımını bir an önce tamamlamak adına yoğun bir çalışma yürütüyorlar. Bizler de çalışmaları yerinde inceleyerek takip ediyoruz. Köprümüzün yapımı tamamlandığında köylerimizde ulaşım açısından önemli ölçüde kolaylık sağlanacak." ifadelerini kullandı.

- Safranbolu'da yangın tatbikatı yapıldı

Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, kamu kurum ve kuruluşlarında tatbikat ve eğitimlere devam ediyor.

Safranbolu Devlet Hastanesi personelinin katılımıyla hastane bahçesinde gerçekleştirilen eğitimde olası yangında neler yapılması gerektiği, yangın çıkış nedenleri, yangının çıkmaması için yapılması gerekenler ve alınacak önlemler, itfaiyenin görevleri gibi konular hakkında bilgiler verildi.

İtfaiye Müdürlüğünün görevlerinden birisinin de yangına karşı yapılması gerekenleri anlatmak olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Elif Köse, "Bu konuda müdürlüğümüz belirli periyotlar halinde eğitimler vermeye devam ediyor." dedi.

İlçenin ahşap yapılarıyla ünlü olduğuna dikkati çeken Köse, "Safranbolu olarak çok daha dikkatli olmalıyız. Olası bir yangın çok daha hızlı yayılabiliyor. Hızlı bir şekilde müdahale etmeniz durumunda bile o güzelim yapı kullanılamaz hale gelebiliyor. Dileğimiz hiçbir zaman böyle bir durumda kalmamak." açıklamasında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karabük'ün 492 seçmenli ilçesi: Ovacık
YEREL HABERLER Karabük'ün 492 seçmenli ilçesi: Ovacık
Şarampole devrilen otomobilde sıkışan sürücü yaralandı
YEREL HABERLER Şarampole devrilen otomobilde sıkışan sürücü ...
Karabük'te evde çıkan yangında dumandan etkilenen kadın hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Karabük'te evde çıkan yangında dumandan etkilenen ...
Karabük'te Bilim ve İnovasyon Merkezi inşaatında sona gelindi
YEREL HABERLER Karabük'te Bilim ve İnovasyon Merkezi inşaatında sona ...
AK Parti Karabük İl Başkanı Altınöz, vatandaşlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER AK Parti Karabük İl Başkanı Altınöz, vatandaşlarla ...
Karabük bir haftada 8 bin sporcu ağırladı
YEREL HABERLER Karabük bir haftada 8 bin sporcu ağırladı
Karabük'te meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Karabük'te meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi ...
Karabük'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 5 kişiden 3'ü tutuklandı
YEREL HABERLER Karabük'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan ...
Karabük'te çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Karabük'te çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi
Safranbolu'da tarım eğitimleri devam ediyor
YEREL HABERLER Safranbolu'da tarım eğitimleri devam ediyor
"Karabük Demir Kartal" kulübü gözünü Süper Lig'e dikti
YEREL HABERLER "Karabük Demir Kartal" kulübü gözünü Süper Lig'e ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.