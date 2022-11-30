Karabük'te otomobilin çarptığı kadın ve iki çocuk yaralandı

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobilin çarptığı kadın ve iki çocuk yaralandı.
Irak uyruklu R.H.M. (25) ile okula götürdüğü kuzenleri G.A.M. (15) ve S.A.M'ye (5) Emek Mahallesi Kışla Caddesi'nde yol kenarında yürüdükleri sırada S.T'nin kullandığı 78 AAD 990 plakalı otomobil çarptı.
Kazayı gören vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Yaralı kadın ve kuzenleri, sağlık ekipleri tarafından İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücü S.T. ise polis merkezine götürüldü.