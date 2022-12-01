Karabük'te garajda bulunan otomobil yandı

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KARABÜK (AA) - Karabük'te garajda bulunan otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yeni Mahalle Saray Sokak'ta bir evin garajındaki 78 AAU 410 plakalı otomobilden dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, yangını söndürdü. Yangında otomobil, kullanılamaz hale geldi.

Araç sahibi Hatice Karapınar, otomobili oğlunun kullandığını, garaja park ederek eve geldiğini ve yaklaşık 15 dakika sonra yangın çıktığını söyledi.



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