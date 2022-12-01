Karabük'teki okullarda 3 bine yakın öğrenciye ücretsiz yemek veriliyor

SGK'dan rahatlatan ödenek! SSK 4A, 4B, 4C ve BAĞ-KUR'lu tüm çalışanların hesabına yatacak

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KARABÜK (AA) - Karabük'te 2 bin 997 öğrenci Milli Eğitim Bakanlığının ücretsiz yemek hizmetinden yararlanıyor.

Taşımalı sistemle eğitim alan öğrencilere yemekleri, Karabük ve Safranbolu'daki öğretmenevlerinde, pansiyonlarda kalan öğrencilere de pansiyondaki aşçılar tarafından hazırlanıyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, gazetecilere, 2022-2023 eğitim öğretim yılında 2 bin 26 öğrencinin Karabük merkez ve köylerinden taşımalı sistemle ücretsiz taşındığını söyledi.

Bu öğrencilerin okullarında sulu yemek yardımından da faydalandığını belirten Akbaş, 70 okul öncesi eğitim öğrencisinin de bu hizmetten yararlandığını ifade etti.

Akbaş, il genelinde 13 ortaöğretim pansiyonu ile bir imam hatip okulu pansiyonu olduğunu aktararak, şu bilgileri verdi:



"Yaklaşık 781 öğrencimiz de bu kapsamda sabah, öğle ve akşam yemeğinden faydalanıyor. Aynı zamanda pansiyonlarda kalan öğrencilerimize ara öğün olarak gerekli desteği veriyoruz. Sosyal Yardımlaşma Vakfı aracılığıyla da 120 öğrencimize yemek yardımında bulunuluyor. İl genelinde sulu yemek yardımından 2 bin 997 öğrencimiz faydalanmaktadır. 2023-2024 eğitim öğretim sezonunda da inşallah 3 bin 500 öğrencimiz yemek yardımından faydalanacaktır."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.