Karabük'ten kısa kısa

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KARABÜK (AA) - Karabük Valisi Fuat Gürel, Cumhuriyet Anadolu Lisesini ziyaret etti.

Okulda öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelen Vali Gürel, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş ve Şube Müdürü Muhammet Nuri Ataseven ile sınıfları gezdi.

Gürel, öğrencilerle gelecek hedefleri üzerine sohbet ederek eğitim hayatlarında başarılar diledi.

- Vali Gürel, TDV yurtlarında kalan öğrencilerle buluştu

Türkiye Diyanet Vakfına (TDV) ait yükseköğrenim kız ve erkek öğrenci yurtlarını ziyaret eden Vali Fuat Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel, gençlerle bir araya gelerek bir süre sohbet etti.

İl Müftüsü Ercan Aksu, Sakarya Müftüsü Hasan Başiş ve müftü yardımcılarının katıldığı programda, İl Müftülüğü, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) ile TDV yurtlarında görev yapan manevi danışmanlar ve koordinatörler bir araya gelen Vali Gürel, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

- Vali Gürel, Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nı ziyaret etti

Vali Fuat Gürel, Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamada, Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda bugüne kadar 4 bin 922 öğrenciye trafik eğitim verildiği bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda hazırlanan plan göre eğitim parkında yıl sonuna kadar yaklaşık 10 bin öğrenciye eğitim verilmesi planlanıyor.

- AK Parti Karabük heyeti, AK Parti Grup Başkanvekili Tunç'u ziyaret etti

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz ile İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, AK Parti Grup Başkanvekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç'a "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

- Safranbolu Belediye Başkanı Köse, Aktif Yaş Alma Merkezi'ni ziyaret etti

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Aktif Yaş Alma Merkezi'nde katılımcılarla egzersiz yaptı.

Egzersizden sonra vatandaşlarla sohbet eden Köse, salı, çarşamba ve perşembe günleri yapılan programa tüm 65 yaş ve üstü vatandaşları davet etti.

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