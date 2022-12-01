CHP milletvekilleri Erbay ve Kılınç Karabük'te temaslarda bulundu

KARABÜK (AA) - CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay ve CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, Karabük'te ziyaret ve temaslarda bulundu.



Erbay ve Kılınç, Karabük'ün ilçelerini ziyaret edeceği program öncesi parti il binasında İl Başkanı Abdullah Çakır eşliğinde basın açıklaması yaptı.

Milletvekili Erbay, konuşmasında, her sektörde çalışan insanların emeğinin karşılığını alması için mücadele ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu uğurda da bizim insanların refah ve huzur içinde yaşaması için asgari ücretin belirlenmesinde tabii ki de görüşlerimiz ve önerilerimiz var. Bu noktada da üst yöneticilerimiz açıkladı. 15 bin lira en az olması gereken asgari ücrettir. Bunun sağlanması lazımdır. Bu sağlanırken de işverenlerin durumu göz önüne alınmalıdır. Onlara da gerekli destek sağlanmalıdır. Bizim önerdiğimiz asgari ücret en az 15 bin lira olacak şekilde yapılmalıdır."



Kılınç da altılı masanın aslında millet masası olduğunu söyleyerek, "Bu masanın içinde aslında Türkiye'nin sorun yaşayan, umutlarını yitirmiş ama umutlarını filizlendirmek zorunda olduğumuz bize bu görev düşüyor, umutsuz toplum her türlü sorunu yaşayabilecek toplumdur. Dolayısıyla yeni umudun adıdır altılı masa. Altılı masanın, Genel Başkanımızın önderliğinde ortaya koyduğu program Türkiye'nin sorunlarını sistematik bir biçimde çözme çabasıdır." dedi.

Altılı masanın bir güç birliği yaratma ve bu güç birliğini büyütme çabasında olduğunu dile getiren Kılınç, şöyle konuştu:

"Bu güç birliğinin içine Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veren seçmenlerimizi de çağırıyoruz, ülkücü kardeşlerimizi de çağırıyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin umuda, umudu büyütmek için birliğe, gelecekte Genel Başkanımızın 3 Aralık tarihinde açıklayacağı vizyonu yaratmaya yönelik olarak da birliğimizi büyütmeye, ülkenin bütünlüğüne ihtiyacı var. Bunun adı güç birliğini geliştirmektir. Bunun adı cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili o isim ya da bu ismi tartışmak değildir."

Kılınç, altılı masanın yüksek bir güvenle çalışmalarını devam ettirdiğini anlatarak, "Şu anda altılı masanın bir cumhurbaşkanı adayı açıklaması gibi bir durum söz konusu değildir. Altılı masanın bir cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması sadece altılı masada liderlik yapan parti liderlerinin sorumluluğundadır. 3 Aralık tarihinde CHP olarak Genel Başkanımız bir gelecek vizyonu açıklayacaktır onu da hep beraber izleyeceğiz." ifadelerini kullandı.





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