Karabük'te hastanın ihmalden öldüğü iddiasına soruşturma

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KARABÜK (AA) - Karabük'te özel bir hastanede tedavi gören kadının ihmal sonucu yaşamını yitirdiği iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

İddiaya göre, il merkezindeki evinde gece rahatsızlanan Aysel S. (57) çağrılan ambulansla il merkezindeki özel bir hastaneye getirildi.

Kalp rahatsızlığı olduğu öğrenilen kadının kontrolleri yapıldı. Hastanede beklediği sırada yeniden rahatsızlanan kadına tekrar müdahale edildi.

Kendine gelen ve taburcu edilmeyi beklerken fenalaşan kadın, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kadının ailesi, hastanedeki görevlilerin ihmali olduğu iddiasıyla şikayette bulundu.

Bunun üzerine savcılık talimatıyla harekete geçen polis, kadına müdahale eden pratisyen hekim A.G'nin ifadesine başvurdu.

Aysel S'nin cenazesi otopsi için Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.



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