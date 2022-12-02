AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur, Karabük'te konuştu:

KARABÜK (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, altılı masanın anayasa çalışmasına ilişkin, "Bunun da içeriğine baktığımızda, ülkenin ve memleketin meselelerini çözmekten ülkenin meselelerine hitap etmekten uzak 6'lı masasının her bir ferdine tabiri caizse mavi boncuk dağıtan ve eski Türkiye özlemini ortaya koyan bir taslak olduğunu gördük." dedi.

"2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" kapsamında AK Parti Karabük İl Başkanlığında düzenlenen programa katılan Uygur, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin son 20 yılda en büyük demokrasi ve kalkınma hamlelerini gerçekleştirdiğini söyledi.

Uygur, partisinin girdiği bütün seçimleri milletin teveccühüyle açık ara kazandığından bahsederek bu süre içinde yerli otomobil, en büyük sosyal konut hamlesi ve Yusufeli Barajı gibi devrim niteliğinde yatırımların yapıldığını anlattı.

Son 20 yılda bu devasa yatırımların yanında vesayetle de mücadele ettiklerine işaret eden Uygur, "Türkiye'nin önünü açmak için yaptığımız her hamle belli dönemlerde vesayete takıldı. Ama her kritik eşikte partimizin kuruluşundan itibaren 2007'deki e-Muhtıra, 367 garabeti, 2008'de partimizin kapatılmasına yönelik açılan dava, MİT tırları operasyonu, 17-25 Aralık operasyonu ve en son 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişimiyle vesayet odaklarının kumpaslarına ve bunların bu engellemelerine karşı Cumhurbaşkanı'mızın dik duruşu, milletimizin devletine, vatanına, toprağına, bayrağına, istikbaline ve istiklaline sahip çıkışıyla büyük ve güçlü Türkiye'nin önündeki engeller bir bir ortadan kaldırıldı." diye konuştu.

Uygur, Cumhur İttifakı olarak önceliklerinin, devletin ve milletin menfaatleri, büyük ve güçlü Türkiye yolunda gerekli adımların atılması, hem temel hak ve özgürlükler anlamında hem de eser ve hizmet alanında yapılacakların bir bir hayata geçirilmesi olduğunun altını çizdi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa değinen ve Türkiye'nin bu konudaki arabuluculuk rolünü anlatan Uygur, Karadeniz'de doğal gaz keşfini de hatırlatarak "Türkiye Yüzyılı"na güçlü bir geçişin arifesinde olduklarını kaydetti.

- "Milletimiz 6'lı masadan Türkiye'ye hiçbir hayır gelmeyeceğini görüyor"

Cumhur İttifakı'nın Türkiye'nin hak ve menfaatlerini önceleyen vizyon ve projelerinin ortada olduğunu vurgulayan Uygur, "6'lı masa dedikleri, kendilerini Millet İttifakı olarak nitelendiren ama mahiyetine baktıklarında milletin hiçbir meselesini öncelememiş, proje ve vizyon, politika üretememiş, kendi aralarında uzlaşamayan, kısır çekişmelerin içinde hapsolmuş, seçime 6 ay gibi bir zaman kalmasına rağmen halen Cumhurbaşkanı adaylarını belirleyememiş." dedi.

Uygur, altılı masanın anayasa çalışmasına değinerek "Bunun da içeriğine baktığımızda; ülkenin ve memleketin meselelerini çözmekten ülkenin meselelerine hitap etmekten uzak 6'lı masasının her bir ferdine tabiri caizse mavi boncuk dağıtan ve eski Türkiye özlemini ortaya koyan bir taslak olduğunu gördük. Milletimiz, 6'lı masadan Türkiye'ye hiçbir hayır gelmeyeceğini, 6'lı masa artı biri, masanın altındakilerini de gayet iyi bilen milletimiz bu masadan bu ittifaktan Türkiye'ye hiçbir hayır gelmeyeceğini, hemşerilerimizin, vatandaşlarımızın ve Türkiye'nin meselelerini çözmekten uzak bir ittifak olduğunu gayet açık ve net bir şekilde görüyor." ifadelerini kullandı.

Toplumun beklentilerine karşılık olacak çözümleri hayata geçirmeye devam ettiklerini, sözleşmeli personelin kadro konusunu hallettiklerini belirten Uygur, şunları kaydetti:

"İnşallah önümüzdeki zamanda EYT meselesi de vatandaşımızın ve milletimizin beklentilerine uygun bir şekilde çözüme kavuşacak. Bizler Cumhurbaşkanı'mızın liderliğine Cumhur İttifakı olarak milletimizin her türlü sorununa meselesine sahip çıkıp bunlara çözümler üretme noktasında başarılı bir çalışma yürütüyoruz. Dünya küresel bir kırılma içerisinde hem ekonomik hem de siyasi anlamda. Hem koronavirüs sürecini yönetmemiz hem tedarik zincirlerindeki aksamaya meydan vermeyecek bir şekilde yönetişimiz; Ukrayna-Rusya Savaşı'nın ekonomik etkilerine vatandaşımızın en az şekilde hissetmesini sağlayacak bütün düzenlemeleri, yenilikleri, ücret artışlarındaki yenilikleri ve düzenlemeleri vatandaşımız lehine uygulamaya devam ediyoruz."

Uygur, 2023 seçimlerinde milletin yine her zaman, her kritik eşikte olduğu gibi hem Cumhurbaşkanına hem de davasına, vatanına, toprağına ve geleceğine sahip çıkacağını dile getirerek seçimleri açık ara önde tamamlayacaklarını sözlerine ekledi.

İl Başkanı İsmail Altınöz'ün de konuşma yaptığı programda, İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye geçen Karabük Belediye Meclis Üyesi Yusuf Çelik ile aralarında il ve ilçe yöneticilerinin de olduğu 25 kişiye rozetleri Uygur, AK Parti MKYK üyeleri Ahmet Gündoğdu ve Türk İslam Karakoç ile AK Parti milletvekilleri Metin Çelik, Arife Polat Düzgün, Nevzat Ceylan, Fahri Çakır, Ahmet Çolakoğlu, Hamdi Uçar, Polat Türkmen, Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş tarafından takıldı.

Programın ardından AK Parti MKYK üyeleri ve milletvekilleri, il merkezi ve ilçelerde esnafı ziyaret etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.