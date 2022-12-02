Karabük'te uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmada, Çerçen köyünde bazı adreslere operasyon düzenledi.
İki ev ve eklentilerinde yapılan aramada, bir miktar kubar esrar, kenevir tohumu, kurusıkı tabanca, otomatik av tüfeği, 2 tek kırma av tüfeği, 64 kurusıkı mermi ve 83 av tüfeği fişeği ele geçirildi.
Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.