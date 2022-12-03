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Meslek liseliler tekerlekli sandalye onarımıyla engellilerin yardımına koşuyor

AA

Meslek liseliler tekerlekli sandalye onarımıyla engellilerin yardımına koşuyor

KARABÜK (AA) - ORHAN KUZU - Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, arızalanan tekerlekli sandalyeleri onararak hem mesleki tecrübe ediniyor hem de engelli bireylerin hayatına dokunmanın mutluluğunu yaşıyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Türkiye Sakatlar Derneği Karabük Şubesi arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında meslek liseleri öğrencileri, öğretmenleri gözetiminde arızalanan akülü tekerlekli sandalyeleri tamir etmeye başladı.

Okulda aldıkları teorik eğitimi atölyelerde beceriye dönüştüren öğrenciler, deneyim kazanarak harçlıklarını çıkarıyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, AA muhabirine, protokol kapsamında öğretmen ve öğrencilerin, engelli bireylerin önemli bir ihtiyacını gidereceğini ifade etti.

Akbaş, "İmzalanan protokolle engelli vatandaşlarımızın elektrikli ve mekanik sandalyelerinin onarımlarını öğrenci ve öğretmenlerimiz meslek lisemizde yapacak. Engelli vatandaşlarımıza ve öğrencilerimize destek vermiş hayatlarına dokunmuş olacağız." dedi.

Türkiye Sakatlar Derneği Karabük Şubesi Başkanı Muhittin Yılmaz da akülü tekerlekli sandalyelerin tamirini Karabük'te yaptıramadıklarını, sandalyeler bozulduğunda başka illere gitmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Yılmaz, "Engelli kardeşlerimizin hayatına dokunmak için, yolda kalmamaları için tamir ve bakım konusunda bir protokol yaptık. İnşallah Karabük'te bu çalışmaları yapıp ülke geneline de yayılmasına vesile olmuş oluruz."

- "Öğrencilerin bilgi ve becerileri arttı"

Elektrik elektronik bölümü öğretmeni Mustafa Ergin, tekerlekli sandalyelerin akü ve bataryası ile güç kaynaklarını tamir ettiklerini anlattı.

Çalışmayla öğrencilerin bilgi ve becerilerinin arttığını anlatan Ergin, "Yaptığımız çalışma sosyal projeye dayalı olduğu için öğrencilerin dünya görüşünün değişmesini ve gelişmesini sağlayacak. Olumlu bir sonuç bekliyoruz." diye konuştu.

11'nci sınıf öğrencisi Metehan Bostancı da akülü tekerlekli sandalyelerin arızalarını tespit edip giderdiklerini söyledi.

Lisedeki çalışmalarla geleceğe hazırlandıklarını belirten Bostancı mesleki becerilerinin geliştiğini ifade etti.

11'nci sınıf öğrencisi Kerem Duman ise faydalı bir çalışmanın içinde olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

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