Zihinsel engelli Fatma, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde gelinlik giyme hayaline kavuştu

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KARABÜK (AA) - Karabük'te yaşayan zihinsel engelli 40 yaşındaki Fatma Kaya'nın gelinlik giyme hayali, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde düzenlenen etkinlikle gerçekleştirildi.



Safranbolu ilçesinde annesi, ablası ve zihinsel engelli ikiz kardeşiyle hayatını sürdüren Kaya'nın uzun zamandır kurduğu gelinlik giyme hayali, AK Parti Safranbolu Kadın Kolları Başkanı Hülya Uluçay ve Türk Kızılay Safranbolu Şubesi Kadın Kollarınca gerçekleştirildi.

Uluçay, Türk Kızılay Safranbolu Şubesi Kadın Kolları Başkanı Nazmiye Öztürk ile harekete geçerek, Fatma Kaya'nın sık sık ailesine ve yakınlarına açtığı hayalini gerçekleştirmek için etkinlik düzenledi.

Kaya'ya gelinlik alan ve kuaförlüğünü yapan Uluçay ve Öztürk, mutluluğuna ortak olarak gelinlik giyme hayalini gerçeğe dönüştürdü.

Kaya ailesinin evinde düzenlenen etkinlikte gelinliğini giyen Kaya, müzik eşliğinde konuklarla oynadı. Konuşmakta zorlanan ve duygulanan Kaya, "Hayalim gerçek oldu, çok teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Uluçay da Kaya'nın hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Fatma'nın çok istediği düğün törenini de yaz ayında yapacağız. Bizler engelli kardeşlerimizin gören gözü, işiten kulağı, tutan eli olmaya devam edeceğiz. İhtiyaç duyduklarında onların yanlarında olduğumuzu hissetmeleri bizim için ayrı bir mutluluk. Fatma Kaya kardeşimizin Rabbim gülen yüzünü hep güldürsün inşallah."

Anne Yadigar Kaya, eşini 2 yıl önce kaybettiğini aktardı.

Birlikte yaşadıkları kızının gelinlik giymeye çok hevesli olduğunu, bunu sık sık dile getirdiğini anlatan Kaya, "Sağ olsun AK Parti Safranbolu Kadın Kolları Başkanımız Hülya hanım ve Türk Kızılay Safranbolu Kadın Kolları Başkanımız Nazmiye hanımın desteğiyle böyle bir organizasyon yapıldı. Allah hepsinden razı olsun." açıklamasında bulundu.

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