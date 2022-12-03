AK Parti Erzurum Milletvekili Akdağ, Karabük'te ziyaretlerde bulundu

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KARABÜK (AA) - AK Parti Erzurum Milletvekili ve eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Karabük'e geldi.

Akdağ, ilk olarak Karabük Valiliğini ziyaret etti.

Karabük Valisi Fuat Gürel ile bir araya gelen Akdağ, burada istişarelerde bulundu.

Akdağ, Valilik ziyaretinin ardından Karabük Engelli Engelsiz Gençlik ve Spor Kulübü Derneği üyeleriyle bir araya geldi.

Dernek başkanı Sevim Karadayı'dan çalışmaları hakkında bilgi alan Akdağ, ziyaretinde dernek üyeleriyle de bir süre sohbet etti.

Karabük ziyaretlerinde Akdağ'a, AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz de eşlik etti.



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