Safranbolu'da Engelsiz Kafe açıldı

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında Engelsiz Kafe hizmete sunuldu.
Emek Mahallesi Sefa Sokak'taki kafenin açılışına, engelli bireyler ve aileleri ile davetliler katıldı.
Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Engelsiz Kafe'nin hem engelli bireyler hem de aileleri için çok kıymetli olduğunu söyledi.
Engelli vatandaşların konforunu artıracak çalışmalar içinde olacaklarını belirten Köse, "Birlikte onların hayatını kolaylaştıracak, daha rahat edebilecekleri alanları oluşturabilecek projeleri hayata geçirmemiz gerekiyor." dedi.
Konuşmanın ardından kafenin açılışı kurdelesi kesildi.
Engelli çocuklara resim ve el beceri noktalarında etkinlikler yaptırıldığı program, hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.