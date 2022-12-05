GÜNCELLEME - Karabük'te halk otobüsü ile minibüsün çarpıştığı kazada 14 kişi yaralandı

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KARABÜK (AA) - Karabük'te halk otobüsü ile minibüsün çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı.

İl merkezinden Safranbolu ilçesi istikametine yolcu taşıyan Hakan Ö'nün kullandığı 78 M 0146 plakalı minibüs, çevre yolunda önünde seyreden Şafak D. idaresindeki 78 DA 958 plakalı halk otobüsüyle çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, minibüste bulunan A.S, T.K, A.A, O.C, Ö.Ö, C.A, A.E, H.Y. ve B.Ş. ile halk otobüsündeki S.S, A.Ç, Ç.Y, N.E. ve L.D. yaralandı.

Sağlık personelince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Tedaviye alınan C.A. ve H.Y'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öte yandan sürücüler, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

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