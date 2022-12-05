Karabük Valiliğinden "Demir Çelik Anadolu Lisesinin yıkım kararı"na ilişkin açıklama

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KARABÜK (AA) - Karabük Valiliği, Demir Çelik Anadolu Lisesinin A blokunda depremsellik analizi sonucu, yıkım kararı verildiğini bildirdi.

Valiliğin internet sitesinden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında Karabük Demir Çelik Anadolu Lisesi ile ilgili yapılan paylaşımlar üzerine açıklama yapılması ihtiyacını doğduğu belirtildi.

Açıklamada, Bakanlıkça öğrencilerin daha dayanıklı ve sağlıklı fiziki koşullarda eğitim öğretim faaliyetlerine ulaşımını sağlamak amacıyla yeni okul yapımının yanı sıra mevcut okulların durumlarıyla ilgili depremsellik analizleri yaptırılarak dayanıklılık durumlarının tespit edildiği anlatıldı.

Bu kapsamda ildeki bütün okulların gözden geçirildiği vurgulanan açıklamada, bu zamana kadar gerçekleştirilen depremsellik analizleri sonucunda güçlendirme maliyeti, maliyet oranı ve bina yaşları dikkate alındığında 8 okul binasının kullanılmasının uygun olmayacağı sonucuna varılarak yıkım kararı verildiği, söz konusu okulların ivedilikle boşaltıldığı kaydedildi.

Demir Çelik İşletmeleri tarafından 1940 yılında özel ilkokul olarak yapılan Demir Çelik Anadolu Lisesinin A blokunda yapılan depremsellik analizi sonucu yıkım kararı verildiği aktarılan açıklamada, şöyle devam edildi:

"Bu sonuca göre öğrencilerimiz 2000 yılında yapımı tamamlanan Demir Çelik Anadolu Lisesi C blokta eğitim öğretime devam etmektedir. Yıkım kararı verilen ve boşaltılan okulların yerine daha donanımlı ve fiziksel imkanları bakımından modern ve günümüz şartlarına uygun, güncel deprem yönetmeliğine göre standartları yüksek, donanım olarak da öğrencilerimizin gerek akademik gerekse sosyal ve kültürel ihtiyaçları gözetilmek suretiyle teknolojik altyapıları da güçlü okul binaları yapılması konusunda Bakanlığımız nezdinde çalışmalar devam etmektedir."

Açıklamada, ayrıca mimari ve statik gerekçeler ile beton dayanımları dikkate alınarak bina güçlendirmesi kararı verilen okullardan 8'inde ise güçlendirme çalışmalarına başlandığına değinilerek, "İnşaatların en kısa sürede tamamlanması için çalışmalar hızla devam etmekte ve titizlikle takip edilmektedir. Yıkım kararı verilen okullarımız ile güçlendirme çalışmalarına başlanan binalarımız ivedilikle boşaltılarak öğrencilerimiz fiziki imkanları uygun ve yakın okullarımıza alınarak eğitim öğretim faaliyetlerinin sorunsuz devam etmesi sağlanmıştır. Ayrıca ihtiyaç durumuna göre öğrencilerimiz için taşıma yoluyla eğitime erişim imkanı da sunulmuştur." ifadelerine yer verildi.

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