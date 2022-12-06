Karabük'te Metin Türker mezarı başında anıldı

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KARABÜK (AA) - Hak-İş Genel Sekreterliği, Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanlığı ve Kardemir Karabükspor Başkanlığı yapan Metin Türker, ölümünün 25. yılında mezarı başında anıldı.

Geçirdiği rahatsızlık sonucu 6 Aralık 1997'de yaşamını yitiren Türker için Öğlebeli Mahallesi'ndeki anıt mezarının başında anma töreni düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim ve duaların okunduğu törende, Vali Fuat Gürel, CHP İl Başkanı Abdullah Çakır, Özçelik-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kılıç, Özçelik-iş Sendikası Karabük Şube Başkanı Kenan Yılmaz, Karabük İdman Yurdu futbolcuları ve teknik ekibi, Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) işçileri ve sendika üyeleri ile aile yakınları, Türker'in mezarına karanfil bıraktı.

Kılıç, yaptığı konuşmada, Metin Türker'in 1994'te KARDEMİR'in kapatılması kararına karşı şehri bütünleştirdiğini söyledi.

Türker'in Karabük'ün var olmasına sebep olduğunu belirten Kılıç, "KARDEMİR kapatılmış olsaydı normal bir kasaba olarak hayatımıza devam edecektik. Bizler efsane liderimizin emanetini başımız üstünde tutarak KARDEMİR'e, Karabükspor'a ve Karabük'e sahip çıkarak, birlik ve beraberlik içinde yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Yılmaz da Türker'in isminin Türkiye sendikal hareketine altın harflerle yazıldığını ifade etti.

Törenin ardından Özçelik-İş Sendikası Karabük Şubesince kentteki bir alışveriş merkezinde Türker adına fotoğraf sergisi açıldı.





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