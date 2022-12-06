Karabük'te, Amasra'daki maden kazasında hayatını kaybedenler adına ağaç dikildi

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KARABÜK (AA) - Karabük'te, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında 14 Ekim'de yaşanan patlamada hayatını kaybeden 42 işçi adına fidan dikimi yapıldı.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) ev sahipliğinde, Demir ve Çelik Kampüsü'nde düzenlenen törende konuşan Karabük Valisi Fuat Gürel, elim bir kazada 42 kardeşlerini kaybettiklerini söyledi.

Acının sadece Bartın ya da Amasra'nın değil ülkenin acısı olduğunu vurgulayan Gürel, "Bu acı Karabük'te de hissedildi. O kazada Karabüklü iki kardeşimizi de şehit verdik. Biz bütün şehitlerimizin Bartınlı, Karabüklü olduğunu ifade ediyoruz. Ben bütün şehitlerimize rahmet diliyorum." diye konuştu.

KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat da maden şehitleri adına toplandıklarını, hepsine rahmet dilediğini, onların adlarını yaşatmak için ağaç diktiklerini ifade etti. Daha sonra şehitlerin aileleri ve Karabük protokolü, 42 şehit adına ağaç dikti, isim tabelalarını yerleştirdi.

Maden kazasında yaşamını yitiren Ali Doğru'nun eşi Yasemin Doğru, ağaç dikimi sırasında gözyaşlarına hakim olamadı. Doğru, yaşadıkları acıyı anlatmanın zor olduğunu, eşinin adına ağaç diktiklerini belirterek "Eşimin adına ağaç diktik. İnşallah bu ağaç uzun yıllar eşimi anlatır, anımsatır. Biz de gelir ziyaret ederiz inşallah." dedi.

Ali Doğru adına dikilen ağacın isim tabelasını ise kızları Tuana (7) ve Buğlem (6) yerleştirdi.

Berkay Pınaroğlu'nun babası Nazif Pınaroğlu da böyle bir etkinlik düzenledikleri için yetkililere teşekkür ederek gururlu olduklarını söyledi.

İbrahim Köse'nin babası İsmail Köse de evladı adına ağaç diktiği için sevinçli olduğunu kaydetti.

Ağaç dikiminin ardından ailelere teşekkür belgeleri takdim edildi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.