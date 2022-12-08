Müslüman arkadaşlarından etkilenen Kamerunlu üniversite öğrencisi İslamiyet'i seçti

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KARABÜK (AA) - Karabük Üniversitesi Bankacılık ve Finans Bölümü öğrencisi Kamerun uyruklu Jessika Helyette Nkot, Müslüman arkadaşlarından etkilenerek İslamiyet'i seçti.

İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Müslüman olmaya karar veren Nkot için ihtida töreni düzenlendi.

Törende, İl Müftüsü Ercan Aksu tarafından İslam dininin temel esasları hakkında Nkot'a bilgi verildi.

Daha sonra kelimeişehadet getirerek Müslüman olan Nkot, "Süreyya" ismini aldı.

Dua edilmesiyle tamamlanan törende İl Müftüsü Aksu, Süreyya Nkot'a "İhtida Belgesi" ile mealli Kur'an-ı Kerim ve Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çıkan kitaplar hediye etti.



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