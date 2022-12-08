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Karabük'te KAAN uygulaması vatandaşı dolandırılmaktan kurtardı

AA

Karabük'te KAAN uygulaması vatandaşı dolandırılmaktan kurtardı

KARABÜK (AA) - Karabük'te bir kişinin bankadan kredi kullanarak çektiği 100 bin lirayı kendisini dolandırmak isteyenlere göndermesi, Genel Kolluk-Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyonu (KAAN Uygulaması) sayesinde engellendi.

İl merkezinde yaşayan İlhan E, kendisini telefonla arayarak polis olduklarını söyleyen kişilere talep ettikleri 100 bin lirayı gönderebilmek için özel bir banka şubesine gitti.

Bankadan 100 bin lira kredi talep eden İlhan E'nin hal ve hareketlerinden dolandırılacağını anlayan bankanın özel güvenlik görevlisi, KAAN Uygulaması ile konuyu polise bildirdi.

Ekipler, İlhan E'nin kimlik bilgilerini ve eşkalini sistem üzerinden temin ederek bankada tertibat aldı.

Polis, İlhan E'yi bankadan çektiği 100 bin lirayı dolandırıcılara göndermek üzereyken durdurdu.

Dolandırılmaktan son anda kurtulan İlhan E, gazetecilere, arayan kişilerin kendilerini polis olarak tanıttığını, hesabına şüpheli şahısların erişim sağladıklarını, adına hat çıkarıldığını, bunları yakalamak için kendisine elinde bulunan paraları göndermesi gerektiğini söylediklerini anlattı.

Polislere ve güvenlik görevlisine teşekkür eden İlhan E, "100 bin lira kredi çektim. Parayı yatırırken memur arkadaş şüphelendi. Sonra komiser arkadaş geldi el koydu." dedi.

Bankanın özel güvenlik görevlisi Volkan Dereli de vatandaşın tedirgin hareketlerinden ve sürekli telefonla görüşmesinden şüphelendiğini, KAAN Uygulaması eğitimi aldığı için durumu emniyete bildirdiğini kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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