Karabük'te kaybolan yaşlı kadın bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karabük'te kaybolan yaşlı kadın bulundu

AA

Karabük'te kaybolan yaşlı kadın bulundu

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Eskipazar ilçesinde kaybolan yaşlı kadın, AFAD, UMKE ve jandarma ekiplerince yapılan arama çalışmaları sonucu bulundu.

Kuzören köyü ormanlık alanına giden 70 yaşındaki Şerife T. akşam kayboldu. Yaşlı kadından haber alamayan yakınları, jandarmaya başvurdu.

AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri, kadının bulunması için köy çevresinde ve ormanlık alanda arama çalışması yaptı.

Yaşlı kadın, yaklaşık 5 saat sonra kum ocağı mevkisinde bulundu.

Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen kadın, kontrol amacıyla hastaneye götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) BANKA GÜVENLİK GÖREVLİSİNİN DİKKATİYLE DOLANDIRILMAKTAN SON ANDA KURTULDU
YEREL HABERLER (Görüntülü) BANKA GÜVENLİK GÖREVLİSİNİN DİKKATİYLE ...
Banka güvenlik görevlisinin dikkatiyle dolandırılmaktan son anda kurtuldu
YEREL HABERLER Banka güvenlik görevlisinin dikkatiyle ...
Karabük'te KAAN uygulaması vatandaşı dolandırılmaktan kurtardı
YEREL HABERLER Karabük'te KAAN uygulaması vatandaşı dolandırılmaktan ...
Müslüman arkadaşlarından etkilenen Kamerunlu üniversite öğrencisi İslamiyet'i seçti
YEREL HABERLER Müslüman arkadaşlarından etkilenen Kamerunlu ...
Karabük'te kamyonetle çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Karabük'te kamyonetle çarpışan otomobildeki 3 kişi ...
Karabük'te sis etkili oluyor
YEREL HABERLER Karabük'te sis etkili oluyor
Safranbolu'da tarihi konakların kapı kilitleri son ustaya emanet
YEREL HABERLER Safranbolu'da tarihi konakların kapı kilitleri son ...
Karabük'te sis görüş mesafesini düşürdü
YEREL HABERLER Karabük'te sis görüş mesafesini düşürdü
Karabük'te "İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi"nde yapılacak konutlar için kura çekildi
YEREL HABERLER Karabük'te "İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi"nde ...
Karabük'te öğrenim gören Faslılar, çeyrek finali coşkuyla kutladı
YEREL HABERLER Karabük'te öğrenim gören Faslılar, çeyrek finali ...
(Görüntülü) MADEN ŞEHİTLERİ İÇİN FİDAN DİKİLDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) MADEN ŞEHİTLERİ İÇİN FİDAN DİKİLDİ
Karabük'te, Amasra'daki maden kazasında hayatını kaybedenler adına ağaç dikildi
YEREL HABERLER Karabük'te, Amasra'daki maden kazasında hayatını ...
KARDEMİR'den TVF ile hisse anlaşması açıklaması:
YEREL HABERLER KARDEMİR'den TVF ile hisse anlaşması açıklaması:
Karabük'te Metin Türker mezarı başında anıldı
YEREL HABERLER Karabük'te Metin Türker mezarı başında anıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.