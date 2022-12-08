Karabük'te kaybolan yaşlı kadın bulundu

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KARABÜK (AA) - Karabük'ün Eskipazar ilçesinde kaybolan yaşlı kadın, AFAD, UMKE ve jandarma ekiplerince yapılan arama çalışmaları sonucu bulundu.

Kuzören köyü ormanlık alanına giden 70 yaşındaki Şerife T. akşam kayboldu. Yaşlı kadından haber alamayan yakınları, jandarmaya başvurdu.

AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri, kadının bulunması için köy çevresinde ve ormanlık alanda arama çalışması yaptı.

Yaşlı kadın, yaklaşık 5 saat sonra kum ocağı mevkisinde bulundu.

Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen kadın, kontrol amacıyla hastaneye götürüldü.

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