Karabük'te okul kütüphanelerindeki kitap sayısı 1 yılda yüzde 100 arttı

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KARABÜK (AA) - Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) okullar arası imkan farklılıklarını azaltmak amacıyla başlattığı "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi kapsamında Karabük'te okul kütüphanelerindeki kitap sayısı 1 yılda yüzde 100 artarak 200 bine ulaştı.

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, gazetecilere, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce liselerde "Okulun Kalbi Kütüphaneler Projesi"nin hayata geçirildiğini söyledi.

İl genelinde 202 kütüphanenin olduğunu aktaran Akbaş, "Kütüphanesi olmayan okulumuz kalmadı. Ayrıca 9 sıfır atık kütüphane yaptık. 2021'de okullarımızda 100 bin kitap varken bugün 200 bin sayısına ulaştık. 2023'te de kitap sayımızı 350 bine kadar çıkarmayı düşünüyoruz. Devletimizin güçlü imkanları çerçevesinde kitap alımlarımız, kütüphanelere desteklerimiz sürüyor. Ayrıca hayırseverlerimizden ve KARDEMİR'den okullarımıza kitap desteği vermesini bekliyoruz." diye konuştu.

Akbaş, gençlerin akademik başarının yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde bulunmalarının önemli olduğunu vurgulayarak, "Bizler ilk ve ortaokullar ile liseleri ziyaret ederek kütüphanelerimizin etkin bir şekilde kullanılmasına çok önem veriyoruz." dedi.

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