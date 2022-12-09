Karabük Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Karabacak hayatını kaybetti

KARABÜK (AA) - Karabük Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Seyit Ahmet Karabacak, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
Vali Fuat Gürel, Karabacak için yayımladığı başsağlığı mesajında, "Karabük'ümüzün sevilen, saygın cemiyet insanlarından Karabük Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Seyit Ahmet Karabacak'a yüce Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve kentimize başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.
AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, Belediye Başkanı Rafet Vergili ve protokol üyeleri de Karabacak için başsağlığı mesajı yayımladı.