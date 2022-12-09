Devlet sanatçısı Ataman'ın adı meclis salonunda yaşatılıyor

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

KARABÜK (AA) - Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, devlet sanatçısı Sadi Yaver Ataman'ın adını bir yıl önce meclis salonuna verdiklerini ve adının orada yaşatıldığını belirtti.

Köse, yaptığı açıklamada, ölümünün 28. yılında Ataman'ı andıklarını söyledi.



Sadi Yaver Ataman'ın çok önemli bir isim olduğunu vurgulayan Köse, "Hem ilçemiz hem de ülkemiz adına önemli hizmetlerde bulundu. Bu isimler yaşamalı ki gelecek nesillere örnek olmalı. Biz üstümüze düşen vefa görevini yerine getirmeye devam edeceğiz. Kıymetli sanatçımızı rahmetle anıyorum." diye konuştu.

- Sadi Yaver Ataman

23 Nisan 1906'da babasının görevli bulunduğu Yanya'da dünyaya gelen yazar, müzikolog, folklor uzmanı, saha araştırmacısı, eğitimci ve devlet sanatçısı Sadi Yaver Ataman, 10 Aralık 1994'te İstanbul'da 88 yaşında hayatını kaybetti. Ataman'ın cenazesi, 11 Aralık 1994'te memleketi Safranbolu'da toprağa verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.