Safranbolu'da tarihi yapılar yangınlara karşı "titizlikle" korunuyor

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yüzlerce yıllık süreçte oluşan Türk kent kültürünün bugüne ulaşan en önemli yapı taşları, yangına karşı "Miras Alanlarını Doğal Afetlerden Koruma Komisyonu" başkanlığında oluşturulan çalışmalar ile korunuyor.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan, Osmanlı'nın mimarisi, şehir hayatı ve kültürünü bugüne kadar aktarmayı başaran, han, hamam, konak, çeşme, cami ve köprüleriyle açık hava müzesini andıran ve "dünyada en iyi korunan ilk 20 kent" arasında gösterilen ilçede, olası yangınlara karşı teknoloji de kullanılıyor.

Belediye Başkanı Elif Köse, gazetecilere yaptığı açıklamada, atalarından kalan tarihi mirası gelecek kuşaklara aktarma gibi önemli bir görevlerinin olduğunu söyledi.

Tarihi ilçede bulunan yapıların en büyük düşmanının yangınlar olduğunu belirten Köse, şöyle konuştu:

"Yangınlarla mücadele konusunda itfaiye personelimizin hem yurt içinde hem de yurt dışında verilen eğitimlere katılımlarını sağladık. Tarihi yapılarda öncelikle yangının çıkmasının engellenmesi gibi öncü tedbirler olmak üzere her türlü müdahale eğitimi alan personelimiz, bu eğitimlerini sürekli hale getirdiğimiz tatbikatlarla pekiştiriyor."

Bu konuda sadece eğitim ve tatbikatlarla kalmadıklarının altını çizen Köse, "Yangınla mücadelede son sistem teknolojiler kullanılıyor. Önemli noktalar kameralar ile izleniyor. Araçlarımızda hem görüntüleme hem de tespit sistemlerimiz var. Dar sokaklarda olası yangınlara müdahale için özel tedbirler alındı. Her sokak başına yangın dolapları yerleştirildi ve sürekli kontrolleri yapılıyor." diye konuştu.













Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.