Karabük'te kaza yaptığı otomobilde sıkışan sürücü ekiplerce kurtarıldı

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KARABÜK (AA) - Karabük'te otomobiliyle aydınlatma direğine çarparak sıkışan sürücü, ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yenice ilçesinden il merkezine gelen Kemal A. yönetimindeki 78 AH 239 plakalı otomobil, Çeşme yolu mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıktı.

Yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak durabilen otomobilin sürücüsü bulunduğu yerde sıkıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma, sağlık, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu otomobilde sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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