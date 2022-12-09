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GÜNCELLEME - Karabük'te kaza yaptığı otomobilde sıkışan sürücü hayatını kaybetti

AA

GÜNCELLEME - Karabük'te kaza yaptığı otomobilde sıkışan sürücü hayatını kaybetti

KARABÜK (AA) - Karabük'te otomobiliyle aydınlatma direğine çarparak sıkışan ve ekiplerce bulunduğu yerden çıkartılan sürücü, hastanede yaşamını yitirdi.

Yenice ilçesinden il merkezine gelen Kemal Aktaş (64) yönetimindeki 78 AH 239 plakalı otomobil, Çeşme yolu mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıktı.

Yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak durabilen otomobilin sürücüsü bulunduğu yerde sıkıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma, sağlık, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu otomobilde sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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