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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karabük'te köy yaşam merkezleri kadınların "eğitim yuvası" oldu

AA

Karabük'te köy yaşam merkezleri kadınların "eğitim yuvası" oldu

KARABÜK (AA) - ORHAN KUZU - Karabük'te köy yaşam merkezleri, açılan kurslarla kadınlara el becerilerini geliştirme imkanı sunuyor.

Milli Eğitim Bakanlığınca kullanılmayan köy okulu binalarının işlevsel hale getirilmesi amacıyla başlatılan Köy Yaşam Merkezi projesi kapsamında Karabük'te merkeze bağlı Ödemiş, Salmanlar, Demirciler ve Kayı ile Yenice ilçesine bağlı Güney köylerinde 5 merkez kuruldu.

Bu merkezlerde Halk Eğitimi Merkezi tarafından yaklaşık 1 ay önce açılan "Zikzak Makinede Kum İşi" kursuna yaşları 18 ile 70 arasında değişen 60 kadın katılıyor.

Pike, seccade, havlu ve masa örtüsü yaparak el becerilerini geliştiren kadınlar, sosyalleşme imkanı da buluyor.

Kursiyerler el emeği ürünlerini satarak aile bütçelerine bir nebze de olsa katkı sağlıyor.

- "Burası terapi gibi oluyor"

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, AA muhabirine, köy yaşam merkezlerinde öncelikli olarak halk eğitimi kursları açtıklarını belirtti.

Merkezlerde açtıkları ana sınıflarında çocukların eğitim gördüğünü, dikiş-nakış kurslarının da devam ettiğini vurgulayan Akbaş, kadınların ilgisinden memnuniyet duyduklarını söyledi.

Ödemiş Köy Yaşam Merkezinde görevli usta öğretici Yasemin Eker, kurs kapsamında merkezde haftada 4 gün eğitim verildiğini kaydetti.

Merkezin kadınlara sosyal ve ekonomik katkı sağladığını anlatan Eker, "Burası terapi gibi oluyor. Kadınların sosyal çevresi oluşuyor. Merkezde 14 kursiyerimiz var. Kursiyerler burada pike takımı yapıyor, seccade işleyen var, havlu yapan var. 'Brezilya nakışı', 'Çin iğnesi', 'Maraş işi' gibi değişik işlerimiz var." diye konuştu.

Eker, kursiyerlerin sipariş doğrultusunda yaptıkları ürünlerin satışından kazanç da sağlayabildiğini sözlerine ekledi.

- Kadınlar kurstan memnun

Kursiyer 54 yaşındaki Nevin Eken, kendilerine bu imkanı sağlayan yetkililere teşekkür etti.

Kursa katılmaktan duyduğu mutluluğu ifade eden Eken, duygularını şöyle dile getirdi:

"Bizim için değişiklik oldu. Birbirimizle daha çok kaynaştık. Eğlenceli geçiyor. El işi yapıyoruz. Çeyiz, havlu kenarları, masa örtüleri ve pike takımları yapıyoruz. Daha önce kursa gitmiştim ama öğrendiklerimi unutmuştum. Yeniden kurs açılması benim için çok iyi oldu. Şimdi daha çok sosyalleştim. Atıl durumdaki bina değerlendirildiği için çok memnunum."

47 yaşındaki Tülay Peker, köy yaşam merkezi açıldığı için mutlu olduklarını söyledi.

Kendi çeyizine yaptığı ürünleri oğlu için yenileyerek tekrar değerlendirdiğini aktaran Peker, "Boş durmaktan iyi. Bir şeyler öğreniyoruz. Burada birlik beraberlik içinde bir araya gelmiş oluyoruz, sosyalleşiyoruz. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Sipariş alıp kendimize gelir de sağlayabiliyoruz." ifadesini kullandı.

Kursa torunuyla katılan 64 yaşındaki Münevver Kapucu, öğrencilik yıllarında eğitim gördüğü okulun yaşam merkezine dönüştürüldüğüne işaret ederek, "Bizim okuduğumuz okuldu, virane durumdaydı. Allah razı olsun devletimizden bize böyle bir ortam sağladığı için. Burada bir şeyler öğreniyoruz." diye konuştu.

Kapucu, kursta torunları için çeyiz hazırladığını, ayrıca aldığı siparişlerle kendisine gelir sağlayacağını anlattı.

Kapucu'nun 22 yaşındaki torunu Simge Kapucu da önceleri kanaviçe yaptığını, kursta farklı teknikler de öğrendiğini bildirerek, el emeği ürünler ortaya çıkardıklarını kaydetti.

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