Karabük Valiliğinden hakkında soruşturma açılan imamın görevine son verildiği açıklaması

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KARABÜK (AA) - Karabük Valiliği, iddialar üzerine hakkında soruşturma başlatılan Sipahiler köyü cami imamının görevine son verildiğini bildirdi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, merkez Sipahiler köyü sözleşmeli cami imam hatibi Y.Z.S. ile ilgili iddialar üzerine hemen soruşturma başlatıldığı belirtilerek, konunun incelenmesi için murakıp görevlendirildiği kaydedildi.

Diyanet İşleri Başkanlığından da müfettiş talebinde bulunulduğu vurgulanan açıklamada, "Başkanlıktan gelen müfettişler tarafından konu tahkik edilmiş ve adı geçen görevlinin 9 Aralık'ta sözleşmesi feshedilerek görevine son verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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