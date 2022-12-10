Karabük'te vefat eden oda başkanı Karabacak'ın cenazesi defnedildi

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KARABÜK (AA) - Evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Karabük Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Seyit Ahmet Karabacak'ın cenazesi toprağa verildi.

Köprübaşı Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninde Karabacak'ın yakınları taziyeleri kabul etti.



Karabacak'ın cenazesi, İl Müftüsü Ercan Aksu tarafından öğle vakti kılınan namazın ardından Kılavuzlar Aile Mezarlığında defnedildi.

Törene, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Mehmet Ali Şahin, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Belediye Başkanı Rafet Vergili, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Genel Müdür Yardımcısı Durmuş Ali Keskinkılıç, oda üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

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