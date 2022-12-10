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Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Şahin, Karabük'te konuştu:

AA

Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Şahin, Karabük'te konuştu:

KARABÜK (AA) - Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Mehmet Ali Şahin, Türkiye'nin diğer ülkelerden farklı olarak Suriye'nin toprak bütünlüğünden ve bağımsızlığından yana olduğunu bildirdi.

Bir dizi ziyaret ve açılışlar için Karabük'e gelen Şahin, ilk olarak Karabük Eskipazarlılar Sosyal Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneğinin (KESDER) açılışına katıldı.

Şahin, daha sonra Karabük Esnaf Odaları Birliği ve Karabük Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığını ziyaret etti.

Burada konuşan Şahin, enflasyon ve hayat pahalılığıyla mücadelede Türkiye'nin gelecek aylardan itibaren başarı yakalayacağını söyledi. Akaryakıt fiyatlarında düşüş yaşandığını belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Türkiye'de petrol aranıyor. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ve Gabar Dağları'nda ciddi bir çalışma var. Orada bir petrol rezervi bulunabilir. Çünkü 'Bizim komşu ülkelerimizde petrol var ama bizde yok', hep bu söylenir zaten. 'Acaba bu sınır bıçak gibi petrolü kesiyor mu?' diye birtakım ifadeler kullanılır. Bu arayışlar devam ettiği sürece tıpkı doğal gazda olduğu gibi en azından Türkiye'nin ihtiyacı olan akaryakıtın önemli bir bölümünü çıkaracak duruma gelsek Türkiye çok rahatlar. Bir defa cari açığımız gider."

- "Gelecekle ilgili umutsuz olmamak lazım"

Şahin, mart ayında Karadeniz doğal gazının devreye girmesiyle Türkiye'nin rahatlayacağını ifade ederek, "İlk anda orada doğal gazın tamamı verilmiyor sanırım, dörtte biri veriliyor. Gelecek yıllarda tamamı verildiğinde bizim evlerde kullandığımız doğal gazın tamamını 25 yıl süreyle karşılayacak kadar potansiyelimiz var. Akaryakıt ve doğal gazı dışarıdan aldığımız için oraya çok döviz ödemek zorunda kalıyoruz. Cari açığımızın bir tanesi de bu. Bunlar tabii fiyata da yansıyor. Gelecekle ilgili umutsuz olmamak lazım." diye konuştu.

- "Komşumuz Suriye'nin toprağında gözümüz yok"

Türkiye'nin hem dünyada hem de kendi bölgesinde etkinliği gittikçe artan bir ülke haline geldiğini dile getiren Şahin, Türkiye'nin komşularıyla olan birtakım sorunlarını diplomatik yolla çözmek için adımlar attığını anlattı.

Şahin, Türkiye'nin Katar dışındaki Körfez ülkeleriyle sorunlarının olduğunu ama bu sorunların çözüldüğünü vurgulayarak şöyle konuştu:

"Şimdi Suriye ile ilgili de görüşmeler devam ediyor. Diğer ülkelerden farklı olarak biz Suriye'nin toprak bütünlüğünden ve bağımsızlığından yanayız. Biz sadece terörle mücadele için oraya gittik. Suriye'de güçlü bir yönetim olur da 'Bu toprakların içerisinde komşu ülkelere hiçbir tecavüz olmayacak, hiçbir terör eylemine izin vermeyeceğiz' denilirse biz hemen çekiliriz oradan. Başkasının toprağında falan gözümüz yok. Özellikle komşumuz Suriye'nin toprağında da gözümüz yok.

Çünkü terör örgütleri sınırımızda. Hatta dedik ki 30 kilometre içeri gitsinler, Amerika ve Rusya 'tamam' dedi ama yerine getirmediler. O yüzden kara harekatı gündemde. Görüşmeler devam ediyor. İnşallah dediklerini yerine getirirler. Biz de kara harekatı yapmak durumunda kalmayız. Dolayısıyla Türkiye'nin uğraştığı çok konu var. Türkiye potansiyeli yüksek bir ülkedir."

- "Türkiye vatandaşların oyuyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçti"

Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçtikten sonra siyasi istikrar yakaladığını aktaran Şahin, Millet İttifakı'nın bunu ortadan kaldırıp yüzde 1 oy alan siyasi partilerin cumhurbaşkanı üzerinde hakimiyet kurmasını sağlayan, akla mantığa uymayan bir sistem getirmeye çalıştıklarını söyledi.

Şahin, vatandaşların oyuyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçildiğini hatırlatarak konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Önemli olan, bu sistemin aksayan yönleri varsa onları düzeltmektir. Yoksa milleti lüzumsuz işlerle, 'güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçeceğiz' gibi... Artık anayasa değişikliğinin yapılması da mümkün değil, bunların gücü de buna yetmez. Türkiye artık sistem ve rejim tartışmalarıyla vakit kaybetmemelidir. Artık Türkiye'de millet Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini kabul etti ve uygulanıyor. Ani kararları hemen uygulamaya koyabiliyor. Bunun dışında başka bir arayış içinde olmak millete zaman kaybettirmekten başka bir işe yaramayacaktır."

Türkiye'de artık hiç kimsenin kılık kıyafetinden dolayı herhangi bir mağduriyet yaşamayacağını belirten Şahin, konuşmasını şöyle sonlandırdı:

"Hangi kıyafetle olursa olsun, başı açık olur, başı kapalı olur, bu önemli bir adımdır. Evlilik erkek ve kadından oluşur. Dünyada erkek ve kadından oluşumu kabul etmeyen, 'erkek erkeğe de evlenebilir, kadın kadına da evlenebilir' diyen bir cereyan var. Bunu destekleyen ülkeler ve siyasetçiler de var. Türkiye'de de var. Dolayısıyla bu anayasa değişikliği diğer madde kadar önemlidir. Çünkü yaratılış kanununa aykırıdır. Cenabıhak 'Biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık' diyor. Anayasa değişikliği ile millete 'aile kadın ve erkekten oluşur' cümlesinin kabulü için oyuna başvurulacak. Ben milletimizin bunu kabul edeceğini düşünüyorum."

Şahin, daha sonra Eflanililer Derneği ve AK Parti İl Başkanlığını da ziyaret etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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