Devlet sanatçısı Sadi Yaver Ataman Karabük'te anıldı

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KARABÜK (AA) - Devlet sanatçısı Sadi Yaver Ataman, ölümünün 28. yılında Karabük'ün Safranbolu ilçesinde anıldı.



Leyla Dizdar Kültür Merkezi'ndeki program Ataman'ın hayatını anlatan sinevizyon gösterisiyle başladı.



Şef Sadık Hüner yönetiminde Safranbolu Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu'nun konser verdiği programda, Safranbolu Belediyesi Halk Oyunları Ekipleri de gösteri sundu.

Yaklaşık 1 buçuk saat süren program beğeni aldı.



- Sadi Yaver Ataman

23 Nisan 1906'da babasının görevli bulunduğu Yanya'da dünyaya gelen yazar, müzikolog, folklor uzmanı, saha araştırmacısı, eğitimci ve devlet sanatçısı Sadi Yaver Ataman, 10 Aralık 1994'te İstanbul'da 88 yaşında hayatını kaybetti. Ataman'ın cenazesi, 11 Aralık 1994'te memleketi Safranbolu'da toprağa verildi.



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