Eflani'de yetiştirilen kazlar Kars'a gönderiliyor

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KARABÜK (AA) - Karabük'ün Eflani ilçesinde yetiştirilen kazların Kars'taki işletmeye satışı başladı.

Eflani Belediyesince, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülen Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında, ilçede kaz yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak, özellikle kadın ve genç çiftçilere iş imkanı sağlamak amacıyla "Kırsal Kalkınma İçin Eflani'de Üretim Genele Yayılıyor" projesini hayata geçirildi.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından desteklenen proje kapsamında ilçede kaz üretim çiftliği kuruldu.

Bu kazlardan elde edilen yavrular, beslenip büyütüldükten sonra eğitimden geçirilen 60 çiftçiye hibe olarak dağıtıldı.

Çiftçiler tarafından büyütülen kazlar Kars'a satıldı.

Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, yaptığı açıklamada, Kars merkez ve Susuz ilçelerinde faaliyet gösteren bir firma yetkililerinin ilçeye gelerek yetiştirilen kazları satın aldığını söyledi.

Firma yetkililerinin kazları canlı olarak kilogramı 70 liradan satın alarak üreticilere paralarını peşin ödediğini belirten Ertuğrul, "Firma yetkilisi Eflani ilçesinin kaz yetiştiriciliği için son derece uygun olduğunu belirterek üretimin devam etmesi halinde sözleşmeli olarak çalışmak istediğini beyan etti. Ayrıca belediyemizce üretilecek yavrulara da talip oldu. Amacımıza bir adım daha yaklaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Üreticilerimize yavru desteği ve pazarlama konusunda da destek olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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