Özel öğrenciler atık malzemeleri hediyelik eşyaya dönüştürüyor

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KARABÜK (AA) - ORHAN KUZU - Karabük'te, Yaşama Sevinci Özel Eğitim Meslek Okulunda atık malzemelerden hediyelik eşya tasarlayan özel öğrenciler, el becerilerini geliştiriyor.

Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan okulda, 14 ila 18 yaşlarında, hafif düzeyde zihinsel engelli 55 öğrenci, ahşap, el sanatları, tekstil ve gıda atölyelerinde eğitim görüyor.

El sanatları atölyesinde, atık malzemelerden hediyelik eşya yaparak yeteneklerini keşfetmeye çalışan özel öğrenciler, tasarladıkları ürünleri satarak gelir de elde ediyor.

- "İmkan sunulursa her türlü beceriyi kazanabiliyorlar"

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, AA muhabirine, özel öğrencilerin, imkan sunulduğunda her türlü beceriyi kazanabildiğini söyledi.

Öğrencilerin, ahşap atölyesinde öğretmenleri gözetiminde hediyelik eşya tasarladığını belirten Akbaş, tekstil atölyesinde ise el becerilerini geliştirdiklerini ve çeşitli makineler kullanmayı öğrendiklerini dile getirdi.

Akbaş, öğrencilerin gıda atölyesinde gül böreği yaptığını kaydederek, şöyle konuştu:

"El sanatları atölyesinde, farklı bir çalışmaya şahit olduk. Atık malzemeleri değerlendiriyorlar. Özel eğitim öğrencilerimizin eğitim ve öğretim faaliyetlerini yakından takip ediyoruz. Devletimizin güçlü imkanları çerçevesinde, her türlü imkanı onlara seferber etmeye çalışıyoruz. Fiziki imkanlarımız çok iyi. Daha da iyi yapmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz."

- "Öğrenciler zor işlerin adımlarını planlayarak uyguluyor"

Mobilya öğretmeni Bilal Belder de zihinsel engelli öğrencilerin potansiyellerini keşfetmelerine yardımcı olduklarını belirtti.

Sosyal iletişim becerileri ve el yeteneklerinin gelişmesi için eğitim verdiklerini dile getiren Belder, şunları söyledi:

"Atölyemizde öğrencilere planlı çalışma, el aletlerinin güvenli bir şekilde çalıştırılmasını anlatıyoruz. Bunun uygulamasını yapıyoruz. Doğal ürünlerden yararlanıyoruz. Çalışmalarda riski en aza indirecek şekilde planlama yapıyoruz. Öğrenciler zor işlerin adımlarını planlayarak uyguluyor. Böylece çocukların öz güvenleri artıyor, kendilerini geliştiriyorlar, hayata hazırlanıyorlar. Öğrencilerimiz, ailesine, toplumuna ve ülkesine yararlı bir insan olarak yetişiyorlar."

-"Gençlerin el becerileri gelişiyor"

El sanatları öğretmeni Şerife Eroğlu Yalçın ise 11. sınıf öğrencileriyle, geri dönüşümle ilgili çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Atık kartonlardan anahtarlık yaptıklarını belirten Yalçın, "Burada ahşap boyama yapıyoruz. Örgü derslerimiz var. Yapay çiçekler ve takı tasarımları yapıyoruz. Atık kartonları topluyoruz, hediyelik eşya olarak geri dönüşümünü sağlıyoruz. Burada öğrenciler birbirleriyle kaynaşıyorlar. Yaptıkları ürünlerle, ileride kendilerine meslek edinebilirler. Gençlerin el becerileri gelişiyor." ifadelerini kullandı.

Yalçın, ürünlerin yıl sonunda düzenlenen sergide satıldığını, öğrencilerin ürettikleri ürünleri kendilerinin de satabildiğini kaydetti.

Öğrencilerden Elif Nur Saçan da atölyede kartonları yapıştırdıklarını, yumurta kartonlarını doğrayarak hamura çevirdiklerini belirtti.

Daha sonra boyama yaptıklarını dile getiren Saçan, "Pulları üzerine yapıştırdık. Kapıların kollarını yaptık. Boyadık. Anahtarlık yaptık." dedi.

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