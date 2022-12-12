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Karabük'te "Sanat Terapisi Yoluyla Yaşlıların Hayatının Zenginleştirilmesi" projesi yürütülüyor

AA

Karabük'te "Sanat Terapisi Yoluyla Yaşlıların Hayatının Zenginleştirilmesi" projesi yürütülüyor

KARABÜK (AA) - Karabük Üniversitesi (KBÜ) akademisyenleri ile Aile ve Sosyal Hizmetler Ankara İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde yürütülen "Sanat Terapisi Yoluyla Yaşlıların Hayatının Zenginleştirilmesi" projesi kapsamında 4 ülkeden gelen heyet, Eskipazar ilçesinde bulunan Hadrianopolis Antik Kenti'ni gezdi.

KBÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Eda Öz Çelikbaş ve Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ersin Çelikbaş'ın öncülük ettiği proje kapsamında İtalya, Fransa, Portekiz, Romanya'dan aralarında sosyal hizmet uzmanı, psikolog ve sosyologların yer aldığı 25 kişi Karabük'e geldi.

KBÜ ve Safranbolu'da yapılan bazı etkinliklerin ardından milattan önce 1. yüzyılda kurulan ve milattan sonra 8. yüzyıla kadar Geç Helenistik, Roma ve Erken Bizans dönemlerinde yerleşim yeri olarak kullanılan antik kente gelen heyet, İncil'de adı geçen nehirler Geon, Phison, Tigris ve Euphrates'un yer aldığı, at, fil, panter, geyik ve grifon (sanat tarihinde görülen karışık bir hayvana verilen isim) gibi birçok hayvanın tasvir edildiği mozaiklerin bulunduğu kiliseleri gezdi.

Çelikbaş çiftinden bilgiler alan heyet, hamam, kilise, kaya mezarları, tiyatro, kemerli ve kubbeli yapılar, anıtsal kültik niş, sur, villa ile diğer anıtsal binalar ve bazı kült alanlarını da inceleme fırsatı buldu.

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