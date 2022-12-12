Safranbolu'da tarihi konaklarda yangınları önleme amaçlı denetim yapıldı

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KARABÜK (AA) - UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki tarihi konaklarda yangınların önüne geçmek amacıyla denetim gerçekleştirildi.

Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından Tarihi Çarşı bölgesinde tarihi evler, konaklar, oteller ve iş yerlerinde vatandaşlara yangınlara karşı bilgilendirici kitaplar ile broşürler dağıtıldı.

Tarihi ev, konak ve otellerde baca temizliği uyarıları da yapan ekipler, denetimlerini sürdürüyor.

- "Her konak sahibi ayrı ayrı tedbirini almalı"

Denetime katılan itfaiye personeli Betül Şevval Taşlıyan, gazetecilere, tarihi konakların yangınlardan korunması amacıyla denetimler yaptıklarını söyledi.

Denetimlerde konak sahiplerini bilgilendirdiklerini belirten Taşlıyan, "Konaklarda baca temizliğinin yapılıp yapılmadığını ve doğal gaz kullanılıyorsa kontrolleri yapılıyor mu, bunları denetledik. Tarihi Çarşı'da evler birbirine bitişik. Bu nedenle yangın diğer evlere çok çabuk sıçrıyor. Her konak sahibi ayrı ayrı tedbirini almalı." diye konuştu.

Taşlıyan, Safranbolu itfaiyesi olarak Tarihi Çarşı bölgesinde sık sık denetim ve tatbikat yaptıklarını ifade ederek, "Girilmeyecek ara sokaklarda tatbikatlar yapıyoruz. Hem biz yangın çıkarsa nasıl müdahale ederiz hem de vatandaşlar yangın çıkmaması için ne yapabilir? Bunları denetliyoruz." dedi.

Tarihi Çarşı bölgesinde park halindeki araçların, yangın sırasında itfaiye araçlarının ulaşımını etkilediğini dile getiren Taşlıyan, itfaiye araçlarının giremeyeceği yerlere de 81 hidrant (yangın musluğu) koyduklarını anlattı.

Taşlıyan, tarihi konaklarda ahşaba vernik uygulamanın yangının hızlanmasına sebep olduğuna dikkati çekerek, "Önceliğimiz yangınları engellemek. Denetimlerde konak sahiplerine ne gibi tedbirleri alması gerektiğini anlatıyoruz. Vatandaşların aldığı ilk önlem, yangının büyümesini engelleyecektir." ifadelerini kullandı.

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