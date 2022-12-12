Karabük İl Genel Meclis Başkanı Sözen, altyapı ve yol çalışmalarını inceledi

KARABÜK (AA) - Karabük İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, Safranbolu ilçesine bağlı Çavuşlar ve Hacılarobası köylerinde devam eden altyapı ve yol çalışmalarını inceledi.
İnceleme sırasında İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Özgür Bülbül'den bilgi alan Sözen, yaptığı açıklamada, KÖYDES programları kapsamında başlatılan çalışmaların tüm ilçelerde aralıksız devam ettiğini belirtti.
Ekiplerin büyük bir özveri ile çalışarak vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmaya gayret ettiğini kaydeden Sözen, "Bir taraftan köy yollarımızda sıcak asfalt serimi gerçekleştirirken diğer taraftan da altyapı ve yol genişletme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yapmış olduğumuz bu çalışmalar ile yol ağımız içerisinde vatandaşlarımızın daha rahat ve güvenli bir şekilde ulaşımları sağlanacaktır." ifadelerini kullandı.