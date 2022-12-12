Karabük'teki trafik kazalarında 3 kişi yaralandı

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KARABÜK (AA) - Karabük'teki iki trafik kazasında yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Bartın'dan Karabük'e giden E.Y. idaresindeki 78 AAS 645 plakalı odun yüklü kamyon, Safranbolu ilçesi Kirkille mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle devrildi. Kazada, sürücü ve yanındaki B.K. yaralandı. Yaralılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Ayrıca, T.A'nın kullandığı 34 DV 5539 plakalı otomobil ile H.K. yönetimindeki 78 BY 604 plakalı motosiklet, 100. Yıl Mahallesi'nde çarpıştı.

Yaralanan motosiklet sürücüsü, Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.



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