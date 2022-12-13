Karabük'te seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü

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KARABÜK (AA) - Karabük'ün Eskipazar ilçesinde seyir halindeki otobüste çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Marmaris'ten Karabük'e gelen Ali İhsan T. yönetimindeki 16 VU 404 plakalı yolcu otobüsünün motor kısmından Mermer kavşağına yolcu indirmek için yaklaştığı sırada alevler yükseldi.

Durumu fark eden sürücü, otobüsü durdurarak 21 yolcuyu tahliye etti.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin ve olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangında, otobüsün motor kısmı hasar gördü.

Yolcular, belediyeye ait otobüsle terminale götürüldü.

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