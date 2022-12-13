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KARABÜK (AA) - Karabük'te halk eğitim kurslarında 50 binin üzerinde kursiyere ulaşıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, AA muhabirine, 2020'de halk eğitim kurslarının sayısını çoğaltmakla ilgili bir planlama yaptıklarını söyledi.

Akbaş, 2021'de il genelinde halk eğitim merkezlerinde eğitim alan kursiyer sayısının 20 bin civarında olduğunu aktararak, "2022'de 50 bini aşan kursiyer sayısına ulaştık. Belediye Başkanımız Rafet Vergili'nin mahallelerde açtığı sosyal yaşam merkezlerinde vatandaşlarımızın talep ettiği bütün kursları açma imkanına sahibiz. Kurslara özellikle kadınların talebinin yoğun olduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Halk eğitim merkezlerinde ücretsiz olarak destekleme ve yetiştirme kursları da açtıklarını aktaran Akbaş, "Bu kurslarda hem KPSS hem de üniversiteye hazırlık kurslarımız var." dedi.

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