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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Üniversite öğrencileri model roket motoru tasarladı

AA

Üniversite öğrencileri model roket motoru tasarladı

KARABÜK (AA) - AHMET ÖZLER - Karabük Üniversitesi (KBÜ) Mühendislik Fakültesi bünyesinde kurulan Atalay Roket Takımı, yerli imkanlarla model roket motoru geliştirdi.

Bünyesinde 40 öğrenci bulunan takım, yaklaşık 3 yıl önce yüzde 100 yerli ve milli imkanlarla katı yakıtlı model roket motoru tasarlamak için çalışmalara başladı.

Takım, daha önce tasarımını ve üretimini gerçekleştirdiği roketlerde kullanmak için motor tasarladı.

Motorun en kritik parçası olan lüle için 1900 derece sıcaklığa dayanabilen, yüksek termal şok direncine sahip seramik esaslı kompozit malzemeyi de üreten takım, özel hazırlanan alanda test atışı gerçekleştirdi.

Test atışında 750 metre yüksekliğe ulaşan roket, özgün bir şekilde geliştirilen aviyonik (hava araçlarındaki elektronik ekipman) kontrol kartı sayesinde birinci kademe ateşlemeyle paraşüt sistemini aktive edip ikinci kademe ateşlemesiyle de faydalı yükünü bırakıp iniş yaptı.

Roket fırlatma testini geçmesi, takım üyelerine sevinç yaşattı.

Motor ve sistemleri için patent ve tescil çalışması başlatan ve ticarileşmek için kolları sıvayan takım, kısa vadede J 788 sınıfı katı yakıtlı roket motoru ile aviyonik kontrol kartının seri üretimine geçmeyi hedefliyor.

Orta vadede ise tasarımı yapılan K 1144, L 2301 ve M 2419 sınıfı motorların imalatı ve testleri, uzun vadede de hibrit roket motor tasarımlarının geliştirilmesini amaçlayan takım, bu çalışmalarla yerli ve milli sanayiye katkı sunmayı planlıyor.

- "Yakında ticari faaliyetlere de başlayacaklar"

Takım Koordinatörü KBÜ Mühendislik Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Cihan Mızrak, AA muhabirine, Atalay Roket Takımıyla 4 kez TEKNOFEST'e katıldıklarını söyledi.

Roketi ve motorunu kendi imkanlarıyla yaparak test ettiklerini anlatan Mızrak, "Hedefimiz; öğrencilerimizi savunma sanayisine yönlendirmek, mezun olanları savunma sanayisinde iyi yerlerde görmek. İnşallah yakında ticari faaliyetlere de başlayacaklar." diye konuştu.

Takım kaptanı Mesut Yılmaz ise kuruldukları 2018 yılından bu yana kendilerini geliştirerek kendi motorlarını yaptıklarını kaydetti.

Çalıştıkları alanda roket motorlarının Kanada'dan alındığını dile getiren Yılmaz, şöyle devam etti:

"Biz de kendi roketimizi, motorumuzu yapalım hatta bu yönde başka takımlara da destek olalım, diye bu yola çıktık. Testimizi yaptık ve gayet başarılıydı. Temel amaç, uzaya uydu bırakan roketlerin simülasyonunu yapmak. Roketimizi rampaya yerleştiriyoruz, belli bir mesafeye çıkıyor, simüle ettiğimiz uyduyu bırakıyor ve kendi paraşütüyle iniyor. Roketimizi sağlam bir şekilde kurtarıyoruz. İstesek bir saat sonra bu atışı tekrarlayabiliyoruz. Roket hasara uğramıyor. Maliyet yönünden de etkili oluyor bizim için."

- "Hedefimiz firmalaşarak ürünlerimizi piyasaya sürmek"

Yılmaz, motorun özelliklerine değinerek, "Motoru, Türkiye'de herhangi bir üniversitede veya kurum olarak başka yapan yok. Model roket için üretilmiş bir motor yok şu anda. Bunun çalışmalarına 3 yıl önce başladık. Çok zorlu bir süreçti. İlk 6 aydan sonra bırakmayı bile düşünmüştük çünkü bir yol kat edememiştik. Daha sonra devam kararı aldık ve bugüne geldik." diye konuştu.

Hedeflerinden de bahseden Yılmaz, "Patent alınması seviyesine geçtik. Bazı girişimlerimizi yaptık. Hedefimiz firmalaşarak ürünlerimizi piyasaya sürmek. Bize destek olan üniversite yönetimi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkililerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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