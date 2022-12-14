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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karabük'te bu yıl 7 bin kişiye mobil sağlık hizmeti verildi

AA

Karabük'te bu yıl 7 bin kişiye mobil sağlık hizmeti verildi

KARABÜK (AA) - Karabük İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, aile hekimliği sistemine geçtikleri 2008 yılından bu yana her ay belli bir plan dahilinde köylerde yaşayan vatandaşlara gezici sağlık hizmeti verildiğini söyledi.

Sarı, gazetecilere, il genelinde 24 aile hekimiyle 206 köyde toplam 19 bin 254 kişiye yerinde sağlık hizmeti sunulduğunu ifade etti.

Salgın döneminde ara verdikleri mobil sağlık hizmetine de bu yılın mayıs ayında tekrar başladıklarını anlatan Sarı, şöyle devam etti:

"Mobil sağlık hizmeti kapsamında pazartesi günleri Yenice, salı günleri Eskipazar, çarşamba günleri Safranbolu, perşembe günleri Eflani ve cuma günleri Ovacık ilçelerimizde Japon Büyükelçiliği tarafından 'Yerel Projelere Hibe Programı' kapsamında ilimize kazandırılan gezici sağlık tarama aracıyla kırsal nüfusa hizmet götürülmektedir. İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde halk sağlığı hizmetleri biriminde görev yapan personelimiz tarafından vatandaşlarımıza pansuman, enjeksiyon, kronik hastalık takibi gibi hizmetlerin yanı sıra eğitim ve kanser tarama yönlendirmeleri gibi bilgilendirmeler de yapılmaktadır. Bu kapsamda 2022 yılı Mayıs ayından bu yana 263 köyümüzde toplam 7 bin vatandaşımıza hizmet sunulmuştur."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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