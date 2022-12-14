KARDEMİR'in kuruluş gününün "Sanayi Günü" olarak kutlanması için tavsiye kararı alındı

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KARABÜK (AA) - Karabük Belediye Meclisi, Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarının (KARDEMİR) kuruluş günü olan 3 Nisan'ın her yıl "Sanayi Günü" olarak kutlanması için tavsiye kararı aldı.

Belediye Başkanı Rafet Vergili, meclis toplantısında yaptığı konuşmada, "Ülkemizde birçok meslek örgütünün ve sivil toplum kuruluşunun kutladığı bir gün varken sanayicilerimizin kutladığı bir gün yok. Ülkemizde şayet bir sanayi günü kutlanacaksa buna da en çok '3 Nisan' yakışır çünkü 3 Nisan'da yalnızca Karabük'ümüzün ve KARDFEMİR'in temelleri değil, tüm ülke sanayisinin temelleri atılmıştır. Belediye Meclisimizin aldığı karar doğrultusunda milletvekillerimizle birlikte 3 Nisan tarihinin ülkemizde 'Sanayi Günü' olarak kutlanması için bakanlık ve hükümet nezdinde girişimlerde bulunacağız." dedi.

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Karabük Belediye Meclis Üyesi Fatih Çapraz da 3 Nisan'ın ülke çapında "Sanayi Günü" olarak kutlanması için yetkililerle görüşmelerde bulunduğunu aktararak, "Ülkemiz demir ve çelik sanayisiyle ilk defa 3 Nisan 1937 tarihinde temeli atılan ilk ağır sanayi KARDEMİR ile tanışmıştır. İlk Türk demiri Karabük'ümüzde üretilmiştir. Sanayi kültürünün gelişmesinde büyük rol oynamıştır. 3 Nisan gününün tıpkı avukatlar, mühendisler, eczacılar günü gibi 'Sanayi Günü' olarak anılmasında ve tescillenmesinde fayda vardır." ifadelerini kullandı.



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