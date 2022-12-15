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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karabük'te evde çıkan yangında dumandan etkilenen yaşlı kadın öldü

AA

Karabük'te evde çıkan yangında dumandan etkilenen yaşlı kadın öldü

KARABÜK (AA) - Karabük'te evde çıkan yangında dumandan etkilenen yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Bulak köyünde Hilmi Abdulzerak'a ait 3 katlı evin ikinci katında yangın çıktı. Yangını fark eden Abdulzerak, dışarı çıkarak itfaiyeden ve komşularından yardım istedi. Evde annesinin olduğunu belirten Abdulzerak, içeri girmek istedi ancak başarılı olamadı.

Olay yerine gelerek yangını söndüren itfaiye ekipleri, evden çıkamayıp dumandan etkilenen ve Alzheimer hastası olduğu belirtilen Hanife Abdulzerak'ın (77) cansız bedenine ulaştı.

İncelemenin ardından Hanife Abdulzerak'ın cenazesi, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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