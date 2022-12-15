Oturarak Voleybol 1. Ligi ilk etap müsabakaları Karabük'te başladı

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KARABÜK (AA) - Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Oturarak Voleybol 1. Ligi 1. etap müsabakaları Karabük'te başladı.

Yeni Mahalle Spor Salonu'ndaki müsabakalara 20 takım katıldı.

Karabük Valisi Fuat Gürel, açılışta yaptığı konuşmada, yaklaşık 400 sporcu, yönetici ve teknik heyeti illerinde ağırlayacaklarını ve her birinin mutlu ayrılması için çalıştıklarını ifade etti.

Sporcu kafilelerini Karabük'te misafir ederek ilin tanıtımına katkı sağladıklarını da belirten Gürel, takımlara başarı diledi.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Taner Canyurt'un da açılış seremonisine katıldığı maçlar, 18 Aralık'ta sona erecek.

















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