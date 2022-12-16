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Doğal ortamda beslenen Eflani ve Kandıra hindileri yılbaşı sofralarını lezzetlendirecek

AA

Doğal ortamda beslenen Eflani ve Kandıra hindileri yılbaşı sofralarını lezzetlendirecek

KARABÜK/KOCAELİ (AA) - ORHAN KUZU/MURAT YILDIRIM - Karabük'ün Eflani ve Kocaeli'nin Kandıra ilçelerinde yılbaşı için arpa, buğday ve mısır yedirilerek doğal ortamlarında beslenen hindiler, Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor.

Belediye tarafından hindi heykeli yaptırılan Eflani'de beslenen yaklaşık 2 bin hindi, yılbaşı sofralarını süsleyecek.

Ağırlıkları 4 ila 8 kilogram arasında değişen hindiler, tanesi 600 liradan başlayan fiyatlarla alıcı buluyor.

- "İlçemizde yetiştirilen hindiler talepleri karşılayamaz durumda"

Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, AA muhabirine, Eflani hindisinin etinin lezzetiyle haklı bir üne sahip olduğunu söyledi.

Hindinin özellikle kış aylarında ilçenin vazgeçilmez yemeği olduğunu belirten Ertuğrul, "Sadece ilçemizde tüketilmez. İlçe dışından çok sayıda alıcımız vardır. Son yıllarda internet üzerinden de pazarlaması yapılmaktadır." dedi.

Ertuğrul, Eflani hindisinin köylerdeki çiftçiler tarafından tamamen doğal ortamda beslendiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Yeşil otlar ve doğal yemlerle beslendiği için Eflani hindisi gerçekten haklı olarak lezzetiyle ünlenmiş ve ön plana çıkmıştır. Hindi her ne kadar yılbaşı yemeği olarak düşünülse de ilçemizde kış boyu tüketilir. Tek başına da tüketilmez. Yanında Eflani hindi bandırması ile tüketilir. Bandırma da hindinin suyu ve yağından elde edilen karışımın içine ekmeklerin bandırılması suretiyle yapılan özel bir yemektir."

İlçe dışından çok sayıda kişinin Eflani hindi bandırması yemek için geldiğini aktaran Ertuğrul, "İlçemizde yetiştirilen hindiler talepleri karşılayamaz durumdadır. Üretimin artması en büyük arzumuzdur." ifadesini kullandı.

Hindi yetiştiricisi 60 yaşındaki Aynur Şahin, hindileri doğal ortamda mısır, arpa ve buğdayla beslediğini belirterek, "Hindilerim bahçemizin içinde çimende doğal ortamda yetişti. Hindiler serbest gezdi. Biz bunları yumurtadan çıkardık. Eti de lezzetli. Fiyatı 600 liradan başlıyor. Erkek hindiler 7-8 kilogram geliyor. Dişiler de ortalama 4 kilogram geliyor." diye konuştu.

- Kandıra hindisine yeni yıla sayılı günler kala talep arttı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde de köy sakinlerince doğal ortamda yetiştirilen yaklaşık 2 bin 500 hindi, kuru yolum yoluyla kesim yapılarak sevenlerine elden veya kargo yoluyla ulaştırılıyor.

Hindi yetiştiricileri, ellerindeki hayvanları yılbaşı öncesinde bitirmeyi planlıyor.

Gebeli Mahallesi'nde yaşayan hindi yetiştiricisi Uğur Efe, 50 yıldan fazladır hindi üreticiliği yapan babaannesinin tecrübelerinden faydalanarak bu işi yaptıklarını söyledi.

Yetiştirildiği ortam itibarıyla Kandıra hindisinin lezzetiyle öne çıktığını kaydeden Efe, "Yılda 500-600 civarı hindi yetiştiriyoruz. Kandıra hindisinin lezzetli olması yöresinden, doğasından ve bol otlarından yemesinden kaynaklanıyor." dedi.

Efe, erkek hindinin 8 kilogramdan başlayıp 12-13 kilograma kadar gelişebildiğini dile getirerek, dişi hindinin ağırlığının ise 6-8 kilogram arasında olduğunu kaydetti.

Hindileri beslerken suni yemden uzak durduklarını vurgulayan Efe, "Yumurtadan çıktıktan itibaren dışarıda doğal ortamda bakmaya çalışıyoruz. Hindi yetişiminde 7 aylık bir süreç var. Kilogramı 120-140 lira arasında gidiyor. Ortalama dişi hindilerde 600-700 lira, erkek hindilerde de 800-1200 lira arasında değişiyor. Bu yıl da beklentiden yüksek bir talep var. Hindi üretimi az olduğu için talebe yetişemiyoruz. Şu anda hindilerimizin yarısı bitti. İsteyene canlı olarak, isteyene kesip veriyoruz. Çevre illere İstanbul, Ankara, İzmir'e kargoyla göndermeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

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